Każdy z nas przez to przeszedł: otwierasz pudełko, nowy, pachnący świeżością smartfon. Uruchamiasz go, logo producenta, ekran powitalny, wpisujesz swój email i... telefon przy każdym dotknięciu przycisków klawiatury wibruje, a jednocześnie wydaje krótkie odgłosy.



Niektóre osoby - zwłaszcza te ze starszego pokolenia - cenią sobie wibracje i dźwięki klawiatury w smartfonie. Jednak zdecydowaną większość to połączenie irytuje, i chcą się go pozbyć częściowo lub w całości. Zatem szybko wyjaśnię sposób, w jaki można dostosować - lub po prostu wyłączyć wibracje i dźwięk klawiatury w smartfonie.