Jak zresetować telefon Samsung? Poradnik

Twardy reset (hard reset) to dosłowne zresetowanie stanu urządzenia i przywrócenie go do ustawień fabrycznych. Twardy reset wiąże się z wymazaniem wszystkich znajdujących się na urządzeniu aplikacji i programów (poza tymi zainstalowanymi domyślnie), ustawień, danych użytkownika i jego plików. Z tego względu twardy reset rekomenduje się jako ostateczny krok w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z działaniem urządzenia.