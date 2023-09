Kody MMI i USSD na telefonach. Co to jest i kiedy są potrzebne?

Co to są kody MMI i USSD? To kody na telefon zaczynające się od znaków # (hash) lub * (gwiazdka), które dają dostęp do ciekawych - czasami ukrytych - funkcji. Oczywiście w rzeczywistości wcale nie są tajne, ale znane i ogólnodostępne, chociaż nie każdy je zna, bowiem nie każdy ich potrzebuje.