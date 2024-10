Samsung Galaxy ginie w tłumie? Nowa marka ma to zmienić

Seria Galaxy to zróżnicowana paczka urządzeń mobilnych, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Na szczycie mamy flagowe modele Galaxy S - to technologiczne bestie, które oferują najwyższą wydajność, najlepsze aparaty i najnowsze funkcje. Obok nich brylują Galaxy Z, czyli smartfony ze składanym ekranem, które potrafią zmienić swój kształt w mgnieniu oka. Bardziej przystępna cenowo seria Galaxy A to szeroki wybór modeli, które sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. No i na koniec Galaxy M, czyli również tanie smartfony, ale te stawiają na długi czas pracy na baterii i podstawowe funkcje.