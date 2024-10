Wyciekły kolory serii Galaxy S25. Oto co pokaże Samsung

Seria Galaxy S25 zapowiada się imponująco pod względem specyfikacji. Wszystkie trzy modele, Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra, będą napędzane najnowszym i najszybszym procesorem Qualcomma - Snapdragonem 8 Elite. Oznacza to znaczący wzrost wydajności w porównaniu do poprzednich generacji, a także ujednolicenie specyfikacji na wszystkich rynkach, co z pewnością ucieszy fanów Samsunga.