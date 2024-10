Bierzesz telefon i skanujesz produkty. A on policzy kalorie

Co ważne, funkcja będzie dostępna też w Polsce i innych europejskich krajach – Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, a także Stanach Zjednoczonych. To, że Samsung podchodzi do Polski z wysokim priorytetem (to nie pierwsza taka sytuacja - od kilku lat Polska jest jednym z pierwszych krajów z beta testami nakładki systemowej One UI), jest w pewnym sensie wyróżnieniem. Jesteśmy jednak ważnym rynkiem, w którym smartfony Samsunga są niezwykle popularne.