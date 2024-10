Odkrywaj muzykę na Instagramie, słuchaj na Spotify. Do serwisów wleciała właśnie nowa funkcja

Jednym z efektów wprowadzenia do instagramowych rolek i stories możliwości dodawania podkładu muzycznych jest wybicie się artystów, których utwory stały się wręcz viralowym dodatkiem do treści publikowanych w serwisie. Można tu wspomnieć o choćby o The Kid Laroi czy Thuy, których najczęściej odtwarzane utwory w serwisie Spotify to właśnie hitowe podkłady z Instagrama.



Obie platformy zauważyły to zjawisko, wobec czego w miniony weekend na Instagramie i Spotify zadebiutowała nowa funkcja pozwalająca dodać utwór z instagramowej rolki do polubionych na Spotify - bez wychodzenia z aplikacji.