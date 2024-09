Zapomnij o nudnych playlistach. Nowa funkcja Spotify już w Polsce

A Spotify? To taki złoty środek. Chociaż czasem brakuje mi w nim nowości, to się zmienia, zaspokajając moją potrzebę odkrywania "czegoś nowego". Teraz, zza oceanu (i nie tylko), dociera do nas funkcja, która dopasuje się do twojego nastroju i dnia, co jest kolejnym krokiem w rozwoju platformy.