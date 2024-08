Najpierw zabrali, teraz oddają. Spotify przywraca za darmo lubianą funkcję

Moim zdaniem problem polega na tym, że ktoś mógł nadużywać darmowej wersji Spotify, korzystając z niej do celów komercyjnych, takich jak prowadzenie karaoke. Czy to możliwe, że na tym zarabiano? W przeciwnym razie, jak wytłumaczyć decyzję Spotify o wprowadzeniu limitu odtworzeń, którego żaden normalny użytkownik nie przekroczy? Wydaje się to być skierowane do osób, które próbowały czerpać zyski z platformy bez ponoszenia kosztów.