Odpalasz TikToka i oglądasz film. Lepiej odłóż gdzieś telefon

TikTok testuje nową funkcję, która pozwala użytkownikom przesyłać filmy trwające do 60 minut. To ogromna zmiana w stosunku do pierwotnego formatu TikToka, który skupiał się na krótkich, 15-sekundowych wideo. Pamiętasz te czasy, gdy trzeba było się zmieścić z materiałem w tym przedziale czasowym?