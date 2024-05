Microsoft zajrzy do swoich SMS-ów. A ty zechcesz mu na to pozwolić

Testy wtyczki zakończyły się rozczarowaniem, bo ta zwyczajnie nie działa. Co prawda sama z siebie działać nie może, ale do testu wykorzystałem telefon z Androidem z One UI 6.1 (z głęboką integracją z usługami Microsoftu, w tym z aplikacją Łącze z telefonem), całkowicie sparowany z najnowszym Windowsem 11 i najnowszą wersją tejże aplikacji. Na żadnym urządzeniu nie pojawił się żaden monit o pozwolenie o dostęp do danych. A sama wtyczka nie działa - Copilot nie potrafi w żaden sposób odnieść się do dowolnych danych na telefonie. O co tu może chodzić?