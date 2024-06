Zmienili Operę i jest jeszcze lepsza. Tak powinna wyglądać przeglądarka w 2024 r.

Rok temu Opera przeszła generalny lifting. Dotychczasową wersję zastąpiła Opera One, która wywróciła wzornictwo stosowane w programie o 180 stopni. One jest dużo nowocześniejsza, natomiast najwyraźniej to nie wystarczyło norweskiej firmie. Przeglądarkowy gigant pokazał bowiem nową wersję Opera One R2. Tak powinien wyglądać nowoczesny program do przeglądania internetu w 2024.