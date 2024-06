Smutny dzień dla Internet Archive. Oto co znika z z archiwum

Internet Archive zdecydowanej większości internautów kojarzy się z Wayback Machine, czyli narzędziem pozwalającym zapisywać kopie stron, by następnie móc je zobaczyć kilka miesięcy, a nawet lat, później. Jednak to ułamek działalności Internet Archive, organizacji non-profit, która stale archiwizuje i dodaje do ogólnodostępnych zbiorów wszelkie możliwe artefakty wiedzy i kultury ludzkości.



Internet Archive w ramach swojej działalności udostępnia także archiwalne wydania prasy oraz książki. Możliwe jest to dzięki projektowi Open Library, w ramach którego internauci za darmo mogą dosłownie na godzinę wypożyczyć książki oraz prasę Otwartej Biblioteki i dowolnie je przeglądać. Jednak wyrokiem sądu zasoby Open Library zostaną znacznie uszczuplone.