Byle kataklizm jest w stanie zmieść ten mały kraj. Dlatego wrzucili wszystkie dane do chmury

Według przekazu serwisu Wired, kolejną przeszkodą w archiwizacji historii Aruby była jej przeszłość - a konkretnie historia kolonialna. To zmusiło archiwistów do wysyłania próśb do zagranicznych archiwów i podróży po świecie, do m.in. Hiszpanii, Holandii, Stanów Zjednoczonych czy pobliskich wysp takich jak Curacao. W ramach projektu digitalizowano wszystkie możliwe źródła historyczne, w tym książki, fotografie, dokumenty, listy, pocztówki, mapy, notesy, filmy czy projekty budynków.