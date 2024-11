Samsung Galaxy A16 już w Polsce. Sześć lat spokoju za 1000 zł

Do tego oferuje lepszy zestaw aparatów 50 Mpix główny z OIS, 8 Mpix szeroki, 2 Mpix makro i 13 Mpix przedni. Wygląda też nowocześniej i ma większą baterię o pojemności 6000 mAh. Jeśli nie zależy wam na długoletnim wsparciu (pojawia się bowiem pytanie, jak A16 będzie działał z Androidem 20), to wydaje się, że M35 okaże się lepszym wyborem praktycznie pod każdym możliwym względem. To także Samsung, któremu bardzo blisko do świetnego Galaxy A35.