Realme wypuszcza potwora. Ten smartfon urzeka możliwościami

Zestaw aparatów również wygląda bardzo dobrze. Główny ma 50 Mpix (SOny IM906), towarzyszy mu drugi aparat 50 Mpix z obiektywem peryskopowym z trzykrotnym zoomem optycznym, a całość z tyłu zamyka aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu znajduje się kamera do selfie 16 Mpix. Z racji tego, że smartfon posiada certyfikat wodoodporności IP68/69, to przetrwa nurkowanie, a do tego aparat główny działa w trybie kamery podwodnej - jak będziesz chciał zrobić zdjęcie rafy koralowej, to już wiesz, pod jaki adres się udać.