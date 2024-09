Opowiedział o AI, polskim rynku i barierach technologicznych. Prezes Realme w rozmowie ze Spider’s Web

Jeśli chodzi o to jak ja osobiście wykorzystuję AI - robię to na szeroką skalę. Stoję na czele naszego global design teamu. Od pracowników oczekuję, aby wykorzystywali AI do usprawnienia codziennej pracy. Zależy mi na tym, by około 30 proc. zadań było realizowanych z użyciem sztucznej inteligencji. Potem należy dokonać kontroli przez człowieka, ale AI pozwala oszczędzić masę czasu i skupić się na bardziej kreatywnych aspektach naszej graczy.