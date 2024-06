Pierwsze wrażenia z Realme GT 6 - „zabójca flagowców” w niezłej cenie

Największe wrażenie robią na mnie jednak zdjęcia nocne. W tej kategorii cenowej telefonu wypadają bardzo dobrze. Do tego nie są przesadnie rozjaśnione, co niestety zdarza się od czasu do czasu mojemu iPhone’onowi. Mamy więc do czynienia z bardzo solidnym zestawem obiektywów, wszechstronnym oraz uniwersalnym.