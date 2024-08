Takie będą smartfony za 2 lata. Testuję prototypy sprzętu przyszłości

Po co Realme przygotowało dla mnie mikroskop? Ano po to, żebym sobie dokładnie obejrzał z czego zbudowana jest prototypowa powłoka ekranu, zastępująca tradycyjne szkło. Gdy zajrzałem pod mikroskop, dostrzegłem masę drobnych oczek, przypominających nieco warstwę naskórka. Nie tak regularnych jak owadzie oko, ale też nie w pełni chaotycznych. Co to za materiał? Inżynier Realme nie chciał mi tego zdradzić, uśmiechając się pod nosem.