Rozstaniesz się z ładowarką na dłużej. Samsung ma coś nowego

Co jest również bardzo podobne, to zestawy fotograficzne: w obu modelach znajdziemy aparat główny 50 Mpix z OIS, szeroki kąt 8 Mpix i przedni moduł do selfie 13 Mpix. Jedyną różnicą okazują się matryce do zdjęć makro: w Galaxy A35 5G aparat makro bazuje na czujniku 5 Mpix, z kolei w M35 zastosowano 2-megapikselową jednostkę. Jak dla mnie to nie ma większego znaczenia, bo i tak moduły makro i do mierzenia głębi są tylko niepotrzebnymi wypełniaczami.