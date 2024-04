Nowy tani Samsung wleciał do Polski. Zapowiada się kolejny hit

Już wcześniej pojawiły się przesłanki, że koreański gigant technologiczny szykuje się do wydania nowego średniaka. To bardzo podobna propozycja do stosunkowo niedawno wprowadzonego na rynek Galaxy A55 5G. Smartfon nie jest napędzany autorskim procesorem Exynos, a konstrukcją od firmy Qualcomm. Okazuje się, że telefon jest też nieco tańszy i ma szansę zostać jedną z najlepszych propozycji poniżej 2000 zł.