Honor Magic V2 - recenzja. Ten telefon to składany ideał

Żeby wam to uzmysłowić - 4,7 mm grubości to odrobinę więcej niż dwie pięciozłotówki ułożone jedna na drugiej, a 9,9 mm to prawie 5 takich monet. Sprawdźcie teraz sami, jak to niewiele. Pokuszę się o stwierdzenie, że jest to najlepiej zaprojektowany składany smartfon na świecie.