Motorola Edge 50 Pro już w ofertach operatorów. Sprawdzamy, gdzie najtaniej

Plus poinformował, że urządzenie dostępne jest opcji ratalnej. W sklepie operatora cena urządzenie bez abonamentu wynosi 299 zł na start, a następnie 12 rat po 225 zł/mies., co łącznie daje 2999 zł. Kwota okazuje się taka sama jak w przypadku popularnych sklepów z elektroniką. Plus daje do dyspozycji klientowi możliwość rozłożenia płatności na raty 0 proc.