Ten telefon jest naprawdę "smart". OPPO Reno12 Pro 5G - pierwsze wrażenia

Do tej drugiej kategorii można zaliczyć chociażby AI Trinity Engine, czyli system zarządzania RAM-em, ROM-em i procesorem - dbając o to, żeby telefon starzał się jak najwolniej, jednocześnie oferując nam jak najlepszą wydajność wtedy, kiedy faktycznie tego potrzebujemy. Podobnie w tle pomaga nam AI LinkBoost, dbające o to, żebyśmy mieli zawsze dostęp do sieci najlepszej jakości, sprawnie przełączając się chociażby między dostępem z poziomu karty SIM, a z poziomu WiFi. Trudno to jednak zweryfikować podczas kilku pierwszych dni z telefonem, dlatego dużo ciekawsze było to, co widać już na pierwszy rzut oka. Czyli np. bardzo dobrze działająca Gumka AI: