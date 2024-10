7 lat aktualizacji Androida standardem, nie wyjątkiem

Z naszej perspektywy - perspektywy użytkownika - aktualizacja Androida ma dwie warstwy: aktualizację samego systemu Android, którą przygotowuje Google i aktualizację nakładki (np. One UI w Samsungach) oraz jej dystrybucję - dedykowanego interfejsu stworzonego przez producenta danego oprogramowania. Jednak jest jeszcze trzecia warstwa, której nie widzimy, czyli aktualizacja oprogramowania dostawcy czipsetu, tak aby oprogramowanie smartfona mogło poprawnie komunikować się z jego podzespołami i uzyskać odpowiednią certyfikację od Google'a. Tak więc z każdą aktualizacją Androida do pracy muszą zasiadać producenci czipsetów tacy jak Qualcomm czy MediaTek, by upewnić się, że podzespoły "dogadają się" z nową wersją systemu operacyjnego. A właściwie musieli.