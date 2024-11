Jak oni to zrobili? Ten smartfon jest tak dobry, że nie może się im opłacać

Nowy Redmi K80 Pro trafił do sprzedaży w Chinach i tam został wyceniony na równowartość 2090 zł. Oczywiście, cena nie uwzględnia VAT-u oraz wszystkich innych opłat, natomiast jest naprawdę sensowna jak na chiński rynek. Jeśli telefony trafią do nas, również nie oczekujemy bardzo wysokich kwot. No dobra, cena ceną, ale co uzyskujemy za te pieniądze? Bardzo, ale to bardzo dużo.