Zdejmij Galaxy Ring, gdy to poczujesz. Tak na wszelki wypadek

Elektronika potrafi być kapryśna. Czasem wydaje się, że urządzenia mają własną wolę - to nagle przestaje działać Bluetooth, to aplikacja się zawiesza, a innym razem telefon rozgrzewa się do czerwoności bez wyraźnego powodu. Można odnieść wrażenie, że te wszystkie tajemnicze awarie dzieją się bez powodu, jakby rządził nimi jakiś złośliwy chochlik.