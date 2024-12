Lada moment telewizory z nowym HDMI. I starym rozczarowaniem

Obecnie, pomimo dostępności nowoczesnych technologii umożliwiających nagrywanie i odtwarzanie w wyższych prędkościach klatek, 24 klatki na sekundę pozostają standardem w kinie. Wynika to z tradycji oraz z estetyki obrazu, do której przywykli widzowie. Tyle że tak jak jeszcze nie jest to jakimś szczególnym problemem w kinie, w którym projektor i specyfika ekranu zmiękczają obraz, co niweluje postrzegane problemy z płynnością. Domowe telewizory o jasności ponad tysiąca nitów i rozdzielczości 4K eksponują jednak ów brak płynności bardzo mocno - na tyle, że niektórzy widzowie muszą korzystać z wbudowanych w telewizory upłynniaczy obrazu, by ten nie powodował dyskomfortu.