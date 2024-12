Słuchawki zapewniają do 10 godzin pracy z wyłączonym ANC i do 7,5 godzin z włączoną aktywną redukcją szumów, wedle deklaracji producenta. Dzięki systemowi szybkiego ładowania już 5 minut ładowania w etui pozwala na 4 godziny odtwarzania muzyki. Akumulator w etui dostarcza dodatkowe 30 godzin działania, co w sumie daje do 40 godzin użytkowania.