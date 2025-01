Oto pierwsze na świecie słuchawki MagSafe. Genialny pomysł, czy meh?

Komutr od firmy Atronic Design to pierwsze na świecie słuchawki douszne dostosowane do standardu MagSafe używane w smartfonie Apple'a. Jest to oczywiście ich największy wyróżnik, choć jak nietrudno się domyśleć, można je sparować również z innymi urządzeniami, w tym z telefonem z Androidem. Choć wydaje się wątpliwe, by ktoś nieużywający na co dzień telefonu Apple’a chciał kupić akurat ten model.