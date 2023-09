Po co ci torebka Gucci lub Louis Vuitton. Tak możesz nosić telefon z Honorem

Honor Magic V2 w dniu premiery w Chinach zainteresował prasę przede wszystkim swoimi wymiarami - bowiem składany smartfon po złożeniu jest niemal tak chudy jak przeciętny, nieskładany smartfon, co wyróżnia go na tle dość grubej konkurencji. Magic V2 trafił także na nagłówki serwisów technologicznych po tym, kiedy z powodzeniem udało uruchomić się na nim dwie osobne instancje gry League of Legends: Wilf Rift.



Teraz, półtora miesiąca po chińskiej premierze, Honor Magic V2 trafia na europejskie salony. By ponownie zainteresować media (i w sumie nie tylko media) swoim urządzeniem, Honor pokazuje brata (siostrę?) bliźniaka Honora Magic V2 i próbuje sprzedać go jako... torebkę.