Nowy składany Honor to majstersztyk. Pozwala odpalić dwie gry na jednym ekranie

Granie na smartfonie wydaje się bardzo wygodne, ponieważ nie musimy mieć do tego dodatkowego sprzętu, takiego jak wydajne karty graficzne czy procesory. Pobieramy grę i gramy - cała filozofia. Składane smartfony wydają się do tego świetne, ponieważ oferują duże ekrany wewnętrzne. Honor chyba sobie wziął naprawdę do serca chęć wykorzystania przestrzeni głównego ekranu, ponieważ zaoferował niespotykaną funkcję.