Składane smartfony mają szansę trafić pod strzechy. Szykuje się tańsza odmiana hitów

Składane smartfony to najlepsze, co wymyślono w ciągu ostatnich lat. Jednak te wspaniałe konstrukcje nadal są drogie, bo nie dość, że sam składany ekran swoje kosztuje, to wszystko objęte jest podatkiem od nowości. Na szczęście to się zmienia, a pogłoski wskazują na to, że niedługo zobaczymy tanie składane smartfony od Samsunga.