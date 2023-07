Apple ciężko pracuje nad składanym iPadem i to od wielu lat. Kiedy zobaczymy efekty?

Smartfony ze składanymi ekranami w dzisiejszych czasach już nikogo nie dziwią. Technologia ta jest rozwijana przez wielu producentów sprzętu, ale w tej kwestii Samsung ma zdecydowanie najwięcej do powiedzenia. Choć nie był to pierwszy producent składaka wypuszczonego na rynek, to z pewnością Z Foldy i Z Flipy należą do najpopularniejszych urządzeń tego typu. Największym konkurentem Samsunga jest oczywiście Apple, który jak dotąd nie pokazał żadnego składanego sprzętu, ale w przyszłości może się to zmienić.