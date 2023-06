Samsung i LG mają wspólnie zbudować piękny telewizor OLED. Piekło wciąż nie zamarzło

Prawdziwym powodem może być jednak fakt, że do niedawna na rynku producentów matryc OLED monopolistą była firma LG Display. Gdyby Samsung chciał wprowadzić do sprzedaży telewizor OLED, musiałby kupować matryce od firmy, którą postrzega jako bezpośrednią konkurencję. Wszystko się zmieniło, gdy Samsung w końcu opracował własne matryce OLED. Trzeba przyznać, robiąc to z przytupem, bo matryce QD-OLED od Samsung Display zdają się oferować istotnie lepsze parametry od matryc WOLED od LG Display.