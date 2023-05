iPad z rozwijanym ekranem OLED? Samsung ma już działający projekt

Samsung pokazał światu najnowszy efekt swojej pracy - zwijany ekran OLED. Może on zwiększyć powierzchnię wyświetlacza nawet kilkukrotnie. Nie jest to zwykły panel, ponieważ oferuje niezwykłe funkcje. Nie powinniśmy się zdziwić, że trafi do przyszłych generacji iPadów.