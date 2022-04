iPad ze składanym ekranem coraz bliżej

iPad to jednak zupełnie co innego. Wyposażenie tabletu w składany wyświetlacz znacząco podnosi jego możliwości, co mogliśmy już zobaczyć na przykładzie tabletu Lenovo ThinkPad X1 Fold, a już niebawem ma zadebiutować ASUS ZenBook 17 Fold OLED, wyposażony w 17-calowy, składany ekran OLED. Podobny wyświetlacz zamówiło również HP, a jak donosi serwis The Elec, kolejnym producentem w kolejce po składany ekran jest właśnie Apple.