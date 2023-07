Najtańszy składany telefon dostępny w Polsce. Motorola razr 40 zaskakuje ceną

Motorola weszła w ten rok razem z drzwiami. Jej obłędny smartfon razr 40 Ultra to najlepszy tego typu urządzenie na rynku i nawet z tym nie dyskutujcie, bo takie są fakty. Razem z nim zadebiutował tańszy wariant bez dopisku Ultra - Motorola razr 40. Właśnie trafiła do Polski i jest najtańszym sposobem na wejście w posiadanie składanego smartfonu. I zanim mi ktoś wyskoczy z jakąś magiczną promocją na Samsunga Galaxy Z Flip 4, to przypominam, że ten smartfon ma już rok, promocje są rzadko, a debiutował z ceną 5199 zł za najsłabszy wariant. Skoro już na dzień dobry rozprawiłem się z argumentem, który mógł paść w tej dyskusji, to czas na głównego bohatera wpisu.