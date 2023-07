Honor Magic V2 będzie chudszy niż portfele Polaków. Ale to dobrze

Honor Magic V2 to składany telefon typu Fold, który według zapowiedzi ma być najcieńszym składanym smartfonem tego typu. Do tej pory tytuł ten należy do Huawei Mate X3, czy niewiarygodnie ślicznego i potężnego smartfonu z równie niewiarygodną ceną. Huawei ma grubość 5,3 mm, a Honor Magic V2 ma być chudszy. Zapycie o ile, skoro producent się tym tak chwali? Otóż o 0,1 mm, czyli ma mieć grubość 5,2 mm. Różnica ta wydaje się na pierwszy rzut oka śmieszna, ale wbrew pozorom to spore osiągnięcie techniczne, bo poniżej pewnych wartości coraz trudniej i kosztowniej urywać kolejne dziesiąte milimetra.