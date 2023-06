Oprogramowanie zostało w całości przetłumaczone na język polski, wliczając w to same przepisy. To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów chcących sobie ułatwić gotowanie. Niestety, pewna część poleceń i składników w przepisach odbiega od poprawnej polszczyzny, ale to raczej drobne babole niż błędy uniemożliwiające przyrządzenie potrawy. Do tego przepisy są wyświetlane z atrakcyjnymi zdjęciami, dobrze wyglądającymi na dużym wyświetlaczu.