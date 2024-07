Pogadasz sobie ze smartwatchem o swoim treningu. Amazfit bierze na cel trenerów personalnych

Po co kupuje się treningi personalne? Niektórzy odpowiedzą, że ma to na celu poprawę kondycji, wyglądu, zdrowia, a dzięki obcowaniu z drugim człowiekiem trening jest wydajniejszy. Wszyscy znamy ikoniczne sceny z filmów o bokserach czy innych wojownikach, w których pojawia się trener czuwający nad bohaterem, który zagrzewa go do boju, mówi mu co ma poprawić, a na końcu cieszący się ze zwycięstwa. Stoję na stanowisku, że płacimy za namiastkę tych doznań.