Rok temu kupiłam pierwszego smartwatcha. Oto co się zmieniło w moim życiu

Jest to tym gorsze, że powoli przymierzam się do zakupu nowego smartfona i muszę uwzględnić połączenie ze smartwatchem jako jeden z czynników decydujących o marce mojego następnego telefonu. A to dlatego, że smartwatchy nie można uniwersalnie podłączyć do każdego smartfona. Przykładowo, Galaxy Watch 5 najlepiej działają ze smartfonami Samsung, ale można go z powodzeniem sparować z innymi smartfonami z Androidem - będzie im brakować jedynie funkcji pomiaru ciśnienia krwi i rytmu serca. Z kolei parowanie z urządzeniami Apple jest niemożliwe. Dlatego zależnie od mojej decyzji może się skończyć tak, że wraz z telefonem wymienię zegarek. Ale to już materiał na osobny tekst i kolejne narzekanie na istnienie ekosystemów.