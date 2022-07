O ile większa wytrzymałość jest możliwa do osiągnięcia (choć odbywa się to kosztem wysokiej ceny urządzenia), tak większa moc obliczeniowa i dłuższy czas pracy na razie pozostają poza zasięgiem. O ile można by do zegarków włożyć mocniejszy procesor, tak niewielka obudowa nie byłaby w stanie zapewnić mu adekwatnego chłodzenia do wydajnej pracy, a akumulator dostarczyć niezbędnej energii. Wygląda więc na to, że dopóki nie dojdzie do jakiegoś przełomu na polu akumulatorów, wytwórcy smartwatchy będą bardzo ostrożnie dodawać nowe funkcje i zwiększać możliwości zegarków, bo co z tego, że zegarek będzie potrafił więcej, jeśli będzie przy tym działał krócej.