Wykryje gorączkę i zasugeruje wizytę u lekarza. Nowy Apple Watch niepokoi konkurencję

Inteligentne zegarki jeszcze nie są na tyle precyzyjne i dopracowane, by mogły służyć za zastępstwo sprzętu medycznego - choć niektóre modele do niektórych funkcji zaczynają otrzymywać stosowne rządowe certyfikaty. Nie zmienia to jednak faktu, że już dziś urządzenia te zdają się być przede wszystkim przeznaczone do dbania o zdrowie i kondycję. No i wskazywania godziny i pokazywania powiadomień z telefonu.