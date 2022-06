Weekend nad wodą, w lesie, w górach. Co warto ze sobą zabrać? Elektroniczny niezbędnik

Piękna, letnia pogoda zachęca do przygód poza domem. Nic tylko zapakować rodzinę do auta i wyjechać gdzieś na kilka dni. Do bagażnika odpowiednia odzież, prowiant, kosmetyki i... co jeszcze? Co wziąć z elektroniki ze sobą, by wyjazd należał do udanych? Podpowiadamy.