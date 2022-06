Z badania wynika też, że typowy polski konsument nie jest świadom łatwej możliwości kontrolowania swojego snu za pomocą zegarka. Co piąta osoba, która nie monitoruje swojego snu, chciałaby to zmienić. Co druga osoba, która nie monitoruje swojego snu, nie miałaby pojęcia jak to zacząć robić. Co trzecia wręcz deklaruje, że nie ma tego rodzaju łatwo dostępnych narzędzi pomiarowych. Ale czy monitorowanie snu przez zegarek i późniejsza ich analiza mają w ogóle jakikolwiek sens? Okazuje się, że jak najbardziej.