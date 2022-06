Zaskakujące niespodzianki. Uczeni zbadali ich wpływ na mózg

Myszy nauczyły się reagować na intensywność dźwięku. Gdy ten był głośniejszy, gryzonie z większą siłą przyciskały dźwignię. Uczeni następnie zaczęli wpływać na aktywność miejsca sinawego w mózgu myszy. Gdy zmniejszano jego aktywność, redukując produkcję noradrenaliny, myszy mniej chętnie naciskały dźwignię przy cichszych dźwiękach. Z tego wynika, że noradrenalina zachęca do podjęcia ryzyka, nawet jeśli otrzymanie nagrody nie jest pewne. Dodatkowo kierowana jest do kory ruchowej, by dodatkowo stymulować podjęcie działania.