Pierwsze testy wydają się obiecujące. Jak na razie prototyp był w stanie wygenerować energię o mocy szczytowej 100 kW. Docelowo jednak mówi się o podwyższeniu wydajności do 2 MW. Cel ten może zostać osiągnięty w latach trzydziestych. Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, bowiem nie wszystkie konstrukcje da się tak łatwo skalować. Bez odpowiedzi jak na razie pozostaje także pytanie o to, czy technologia generowania energii z prądów oceanicznych będzie wystarczająco wydajna także w innych, słabszych prądach oceanicznych, czy tylko tam, gdzie są one najsilniejsze. Na odpowiedź będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.