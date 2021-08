Znikną prądy oceaniczne, będziemy mieli epokę lodowcową. Dane z oceanów zatrważają

Mowa tutaj o tzw. atlantyckiej południkowej cyrkulacji wymiennej (AMOC), systemie prądów oceanicznych na Atlantyku. To właśnie AMOC odpowiada za transport ciepłej słonej wody z rejonów tropikalnych do Europy Północnej, gdzie woda może się ochłodzić i wrócić dnem oceanicznym z powrotem w tropiki.

Problem jednak w tym, że AMOC był bardzo stabilnym systemem do niedawna, lecz wskutek zachodzących obecnie zmian klimatycznych, jest coraz bardziej podatny na zakłócenia. Jak jednak zauważają naukowcy nie ma tutaj co liczyć na stopniowe, powolne słabnięcie AMOC. Jeżeli zmiany klimatu nie zostaną zatrzymane, to AMOC może po prostu zaniknąć, a to miałoby katastrofalne skutki dla półkuli północnej.