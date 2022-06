Nie jest jednak przypadkiem, że akurat w maju osiągnęliśmy ten poziom. Naukowcy zauważają, że co roku to właśnie w maju notuje się najwyższe wartości CO2 w atmosferze. Nie zmienia to jednak faktu, że z roku na rok sytuacja robi się poważniejsza. W 2020 roku dwutlenku węgla było 417 ppm (części na milion), w 2021 - 419 ppm, a teraz - 420 ppm. Dla porównania w maju 1960 roku było to 310 ppm. Przez co najmniej 6000 lat przed rozpoczęciem ery przemysłowej natomiast wartości te utrzymywały się na poziomie ok. 280 ppm.